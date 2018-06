Il campo rom della Favorità sarà presto un ricordo. Resterà, forse, come spazio vuoto, ma non ci abiterà più nessuno. E le persone che vivono lì troveranno un alloggio altrove. La notizia è emersa oggi, durante un incontro tra il sindaco, l'assessore alle Attività Sociali,, e una delegazione dei rom del campo. Sarà un capitolo dei soldi del Pon metro, dedicato a questa finalità, ad assicurare i percorsi abitativi. L'idea sarebbe quella di concludere tutto entro il dicembre dell'anno prossimo.gran parte dell'emergenza abitativa - dice l'assessore Mattina - e di affrontare il problema della residenza per chi non ne ha una. Sia chiaro: si tratta di una soluzione complessiva che riguarda tutti". Dal sindaco un'altra 'stoccata' al ministro dell'Interno: "Io sono preoccupato. Un giorno non vuole l'Aquarius, un giorno prende altre navi. Salvini è pericoloso perché rischia di avvelenare i pozzi".