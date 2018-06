Gli amici di Anthony Di Benedetto, il fotografo di 30 anni ieri sera deceduto al Civico, sono piombati nello sconforto. Sono increduli, "ci sentiamo impotenti - dicono - lui aveva ancora una vita davanti, era un ragazzo pieno di risorse, che non si fermava mai", dicono.che sin dal giorno dell'incidente sulla statale 113 hanno cercato di dare forza alla famiglia del giovane fotografo: a Bagheria e Ficarazzi lo conoscevano tutti e anche attraverso i social network, in centinaia hanno pregato e lasciato messaggi per Anthony. Il trentenne era ricoverato in ospedale, in gravi condizioni, da domenica notte."A mezzanotte - aveva detto due giorni fa - accendiamo i nostri telefoni e ascoltiamo la canzone "Come nelle favole", sono sicuro arriverà a mio figlio che adesso ha bisogno di tutto il coraggio e la forza possibili".Ma la sua più grande passione era la fotografia. "Anthony lavorava ogni tanto anche come webmaster - racconta chi lo conosceva - ma adorava la macchina fotografica, la portava sempre con sé. Si faceva in quattro per far divertire la gente, stare al suo fianco era bellissimo perché lui era una persona speciale. Domenica aveva realizzato un servizio per un matrimonio, come spesso capitava. Non doveva finire così"."Voglio ricordarti così - scrive Salvo - con il sorriso stampato sulla faccia e la tua immensa capacità di rendere felice chi ti stava vicino". In un'altra immagine, il trentenne si trova con un'amica: "Se avessi saputo che era l'ultimo abbraccio, ti avrei stretto più forte. Addio amico mio", scrive Luisa."Oggi è una giornata di grande dolore per l'intera comunità, uno dei nostri figli più amati ha lasciato la vita terrena. Anthony è stato un ragazzo dolce ed educato, nella sua dedizione totale al lavoro e alla famiglia, ha regalato a tutti coloro che lo hanno conosciuto, un sorriso. Unitamente alla mia famiglia e, a nome dell'Amministrazione comunale, porgo sentite condoglianze ai familiari e a tutti coloro che in questi giorni, si sono uniti nella preghiera".