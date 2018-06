soltanto

. L'emendamento approvato dall'Ars corregge la vecchia normativa che imponeva la scelta dei commissari tra dirigenti e personale dell'Irsap e delle stesse Asi. "Avevo promesso un intervento in questo settore - spiega Turano - perché la vecchia legge ci costringeva ad una anomala sovrapposizione tra controllori e controllati e a dover scegliere addirittura tra chi ha procedimenti giudiziari in corso anche per reati legati alle funzioni".

"Adesso si cambia - sottolinea - l'emendamento ci consente di nominare soltanto due commissari, uno per la Sicilia occidentale ed uno per la Sicilia orientale, che potremo scegliere fra soggetti di comprovata professionalità".

Secondo la norma i nuovi commissari liquidatori dovranno trasmettere con cadenza semestrale una relazione dettagliata sull'attività svolta all'assessore per le Attività produttive e all'assessore all'Economia per i controlli contabili e avranno 120 giorni di tempo per rilevare i beni immobili della Regione affidati in gestione a ciascuno consorzio, trasferire ai comuni le strade ad uso pubblico e le relative pertinenze e consegnare all'Irsap gli immobili dove hanno sede gli uffici dei consorzi Asi.(ANSA).

PALERMO - Cambia tutto nella liquidazione dei consorzi Asi. Dopo l'approvazione dell'emendamento al Collegato alla Finanziaria presentato dall'assessore regionale per le Attività produttive Mimmo Turano cessano gli incarichi degli 11 commissari nei consorzi e si va verso la nomina di due commissari liquidatori