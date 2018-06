Non solo caldo e afa, luglio porterà anche una serie di rincari per i contribuenti italiani.- secondo quanto fa sapere l'Autorità di regolamentazione dell'energia - riguarderà leL'aumento sarebbe determinato dalle tensioni internazionali e dalla repentina crescita delle quotazioni del petrolio: il greggio, infatti, avrebbe avuto incrementi di prezzo del 57% nell'ultimo anno e del 9% soltanto nel mese scorso. I rincari saranno poco evidenti nei prossimi mesi: la stagione estiva porterà una sensibile riduzione dei consumi, ma la stangata sarà evidente l'anno prossimo.- insorge l'Unione Nazionale dei Consumatori -. E' una speculazione bella e buona. Anche se gli aumenti dipendono in gran parte dal prezzo del petrolio, le cifre previste risultano comunque eccessive, con rischi concreti per la stabilità economica di molte famiglie".