Sparatoria ad Annapolis, in Maryland, negli Stati Uniti. Un uomo armato di fucile avrebbe aperto il fuoco sui dipendenti del giornale locale, attraverso una porta di vetro. Secondo le prime notizie trapelate, le vittime sarebbero almeno cinque. Freddati quattro giornalisti e un dipendente del settore commerciale.La polizia è riuscita a identificare e arrestare l'autore della strage: si tratta diresidente a Laurel, sempre nello stato del Maryland. Sembra che l'assassino non fosse nuovo a minacce verso la redazione, sede della sparatoria: aveva già attaccato più volte i giornalisti della Capital, sostenendo di essere stato vittima di una diffamazione.Gli agenti stanno mettendo in sicurezza l'edificio, recuperando i corpi e i feriti.