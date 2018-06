PALERMO - Il Mercato Ortofrutticolo di Palermo rivede finalmente la luce. Sono in corso le operazioni di pulizia straordinaria decise dal sindaco Orlando, che ha chiuso l’area per due giorni: un intervento necessario per rispondere alle criticità evidenziate da Asp, ministero e Forestale. Le partecipate sono all’opera per togliere i rifiuti, ripristinare i servizi igienici e le condizioni igienico-sanitarie.“Finalmente inizia un percorso di riqualificazione, ridando la giusta attenzione a una risorsa produttiva importante per la città – dice il presidente della commissione Attività produttive Ottavio Zacco - Un intervento di pulizia e manutenzione straordinaria che avvia un percorso di normalità, grazie alla collaborazione di tutti: concessionari, ex municipalizzate e uffici competenti. Tra i tanti problemi si è aggiunto anche quello di un black-out dell'impianto di illuminazione dei bagni che, grazie alla tempestiva disponibilità di Amg, ha ripristinato con un collegamento temporaneo. Era inoltre impensabile, in una struttura così grande, aprire i bagni dopo quattro ore di attività: oggi finalmente i bagni saranno aperti quando aprirà il mercato. Il prossimo impegno dovrà essere quello dell'approvazione del regolamento unico dei mercati generali, già sollecitato da me alla scora riunione dei capigruppo”.“Ma è necessario anche garantire il decoro e la pulizia del perimetro esterno del mercato – continua Zacco - per questo ho chiesto di emettere una ordinanza che vieti il parcheggio un giorno a settimana, al fine di poter effettuare una pulizia con spazzatrice e idranti. Così come serve un presidio della polizia municipale che vieti la sosta dei mezzi pesanti già dalle prime ore della sera, in attesa dell'apertura del mercato”.