. Il borsone è stato abbandonato in strada, nei pressi del civico 16 ed è stato segnalato alle forze dell'ordine che hanno fatto scattare il protocollo di sicurezza., off limits tutta la via Ponticello. Sul posto si trovano le volanti della polizia, gli artificieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118.Il borsone è stato fatto brillare, conteneva indumenti. Una volta rientrato l'allarme la strada è stata riaperta al traffico.