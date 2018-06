PALERMO - Un'alta nube nera e le fiamme. Decine di telefonate, stanotte, sono giunte al centralino dei vigili del fuoco per un incendio in via Alcide De Gasperi.Il rogo si è sviluppato intorno all'una in un outelet di profumi, dove l'intervento dei pompieri è riuscito ad evitare il peggio. Sul posto sono arrivate due squadre con Aps - auto pompa serbatoio - ed una autocisterna d'acqua Abp - auto botte pompa -.Una volta domato l'incendio l'area è stata bonificata e messa in sicurezza. All'interno dell'attività commerciale sono stati effettuati i rilievi per risalire alle cause del rogo, ancora da accertare.