. Sono 89 gli enti coinvolti, fra Comuni, cooperative, associazioni ed enti morali.e scade il prossimo. Entro quell'ora le domande degli aspiranti dovranno arrivare agli enti che realizzano i progetti, o attraverso una Pec o per raccomandata o attraverso la consegna a mano.Arriva così il bando che nell'Isola impiegherà, come detto, 1153 giovani. I candidati devono essere iscritti al Programma “Garanzia Giovani” sul sito internet, Devono aver firmato il Patto di Servizio e devono essere stati “presi in carico” dai centri per l’impiego.Devono anzitutto essere cittadini italiani o dell’Unione Europea oppure ancora extracomunitari con regolare permesso di soggiorno. Non possono partecipare se hanno avuto problemi con la giustizia che hanno causato una pena superiore a un anno. E inoltre, anche se la pena è stata inferiore all'anno, non possono partecipare se condannati per reati contro la persone, traffico e detenzione illecita d’armi o esplosivi, e per appartenenza a gruppi criminali.Bisogna risultare disoccupato, non frequentare corsi di studio o essere iscritto a corsi di formazione professionale, nè praticare tirocini di qualsiasi sorta., i giovani che non studiano e non cercano lavoro. In Sicilia secondo l'Eurostat, in un report di qualche mese fa, il tasso supera il 40 % e la regione si colloca con questo dato fra le 5 regioni europee con più giovani né studenti né lavoratori.. È ammesso anche chi ha partecipato al programma di Garanzia Giovani ma lo ha dovuto interrompere per colpa non propria. E' possibile però presentare una sola domanda per un solo progetto e se si presentano più domande per più progetti si è esclusi da tutti.Questi, in via preliminare valuteranno i titoli dei richiedenti attribuendo un punteggio in sessantesimi. Successivamente si terrà il colloquio, a cui potranno partecipare solo quelli che nella fase precedente hanno avuto un punteggio superiore a 36.Numerosi quelli che riguardano l’assistenza agli invalidi, agli anziani, ai minori e ad altre categorie deboli. Alcun progetti sono pensati per svolgere attività di educazione e promozione culturale e sportiva. Altri ancora sono rivolti alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale pubblico e privato. Infine c’è anche qualche progetto di protezione civile dedicato alle emergenze ambientali o per la prevenzione degli incendi.