Infatti, anche se è vero che esiste una ‘no tax area’ (ndr. esenzione totale dalle tasse universitarie per gli studenti con Isee sotto i 13mila euro), per accedervi occorre avere raggiungere un certo numero di crediti formativi. E, se lo studente non li raggiunge l’aumento viene comunque subito. Inoltre – continuano - oltre a questo aumento la misura che incide principalmente come appesantimento della tassazione sugli studenti è quella riguardante le scadenze delle rate e le successive more. Prima di tutto – spiegano – perchè rispetto all’anno scorso non è più possibile pagare senza more entro il 31 dicembre. Poi perché, oggi, le scadenze per pagare sono fissate al 30 settembre per la prima rata e al 24 dicembre per la seconda. Le more sono di due tipi: con un aggravio di 30 euro al mese fino a un massimo di 90 euro per la prima rata e con una mora di 50 euro al mese fino a tetto massimo di 250 euro per la seconda rata. Così, la combinazione fra scadenza e mora fa risultare chiaro il rischio di risultare morosi. Il conseguente aggravio per le tasche degli studenti è decisamente possibile. A questo riguardo – concludono – avevamo proposto, invece, la creazione di più rate per agevolare i pagamenti in tempo”.