Un modenese di 28 anni è morto ieri in montagna dopo essere precipitato mentre attraversava un baratro su una fune sospesa nel vuoto in Valdadige al confine fra Verona e Trento. Il ragazzo, impegnato nella slackline ai Denti della Sega, sui Monti Lessini, indossava l'imbragatura che lo assicurava alla fune attraverso un moschettone, ma non sono ancora state chiarite le cause che hanno provocato il volo di 200 metri.