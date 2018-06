Francesco Cucuzza, 72enne di Montelepre, in provincia di Palermo, è stato travolto stamattina all'alba lungo la strada provinciale che conduce al piccolo centro.l'allarme è stato lanciato intorno alle 6,30, i militari della stazione locale si sono recati sul posto e l'uomo è stato subito identificato. In paese tutti conoscevano l'anziano: da tempo i residenti della zona lo notavano mentre passeggiava e chiedeva dei passaggi.Sul luogo dell'incidente anche il medico legale per una prima ispezione cadaverica che ha già confermato la presenza delle ferite dovute allo schianto. I carabinieri hanno avviato le indagini per rintracciare l'auto pirata.