Le zone del Villaggio Santa Rosalia e di San Lorenzo, sempre a Palermo, , entrambi ventottenni: sono precipitati da una strada interdetta al traffico, a Monte Pellegrino. Un volo di quasi cento metri non gli ha lasciato scampo. piangono ancora per la morte di Piero Torres e Simona Messina , entrambi ventottenni: sono precipitati da una strada interdetta al traffico, a Monte Pellegrino. Un volo di quasi cento metri non gli ha lasciato scampo.

ha perso la vita a soli 18 anni, per le gravi ferite riportate dopo aver travolto una mucca che si trovava al centro della carreggiata a Terrasini, ancora una volta nel Palermitano. Si trovava a bordo del suo scooter con un'amica di 15 anni quando è avvenuto l'impatto. Si trovava a bordo del suo scooter con un'amica di 15 anni quando è avvenuto l'impatto.

E' morto in ospedale dopo quattro giorni di agonia, gettando nello sconforto le comunità di Cinisi e Terrasini. La ragazza è attualmente ricoverata in ospedale.

Claudio Bellardita, è morto nel reparto di Rianimazione del Civico di Palermo , dove era stato trasferito per una grave emorragia cerebrale: l'impatto era avvenuto mentre guidava il suo quad, da cui è caduto battendo violentemente la testa.

Era l'autista di una ditta di trasporto per turisti e martedì mattina si stava recando al lavoro, a Cefalù. Viaggiava su un ciclomotore, all'ingresso dello svincolo per Buonfornello, sulla statale 113, è avvenuto l'impatto con un'auto. I medici hanno fatto di tutto per salvarlo, ma ogni intervento si è rivelato inutile.

Così come per Mariano Maiorana, . A metà giugno anche tre donne hanno perso la vita. Natalia Minniti, 56 anni, in un terribile incidente a Rodia, nel Messinese. Si trovava a bordo della sua Fiat Panda quando ne ha perso il controllo ed è finita contro un muretto. 57enne che ha avuto la peggio nello scontro tra due auto che si è verificato a Calatafimi Segesta, in provincia di Trapani . A metà giugno anche tre donne hanno perso la vita. Natalia Minniti, 56 anni, in un terribile incidente a Rodia, nel Messinese. Si trovava a bordo della sua Fiat Panda quando ne ha perso il controllo ed è finita contro un muretto.

Franca Di Franco, una pensionata di 95 anni, è invece morta in un letto d'ospedale dopo essere stata travolta da un tir in via dei Cantieri, a Palermo.

Una lunga scia di sangue che riaccende i riflettori sul tema della sicurezza sulle strade urbane ed extraurbane e che riguarda soprattutto i più giovani, sempre più spesso coinvolti in gravi sinistri.

Si tratta di M.M, trentenne di Capaci, ricoverato in condizioni critiche dopo lo schianto con l'auto a Villagrazia di Carini e di A.C, quattordicenne rimasto gravemente ferito dopo un incidente in centro a Palermo. Quest'ultimo si è risvegliato dal coma dopo una settimana.

Un aumento inarrestabile degli incidenti stradali che ha fatto registrare tredici vittime. In sei casi si tratta di giovani con età compresa tra i 18 e i 32 anni. Tra questi Alessandro Salamone, rimasto ucciso stanotte in viale Regione Siciliana a Palermo dopo aver perso il controllo della sua motocicletta. Il 32enne si trovava sulla bretella laterale in direzione Trapani quando, per cause in fase di accertamento, è stato sbalzato dalla sella finendo violentemente sull'asfalto.Una tragedia che ha sconvolto tutta la città e seguita, pochi giorni dopo, da altri undici incidenti mortali da un capo all'altro dell'Isola, compreso quello che stamattina all'alba si è verificato a Montelepre: Francesco Cucuzza, 72 anni, è stato trovato cadavere sul ciglio della strada , a travolgerlo e ucciderlo sarebbe stato un automobilista, poi fuggito senza prestare soccorso. I carabinieri stanno indagando per rintracciare l'auto pirata.Era un fotografo trentenne di Ficarazzi, piccolo centro alle porte di Palermo dove era molto conosciuto. Le ferite riportate si sono rivelate mortali: era stato trasportato in ospedale in condizioni gravissime, poi era entrato in coma. Ogni speranza si è spenta giovedì sera, quando i medici hanno accertato la morte cerebrale e poi il decesso. all'interno della galleria Villafranca è rimasto ucciso Fortunato Calabrò, che aveva 37 anni . Abitava a Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese. Il giorno dello schianto guidava una jeep Land Rover che si è capovolta dopo essere uscita fuori strada. L'uomo era stato sbalzato fuori dal mezzo. Quella di Massimiliano Pusateri, 43 anni, è un'altra vita spezzata Episodi che alimentano i dati già allarmanti che riguardano il 2017. Secondo l'associazione Mediterranea automobilisti, infatti, il numero delle vittime è in aumento dallo scorso anno: venti quelle registrate nella Sicilia occidentale, undici in quella orientale.Basti pensare che, sempre nell'ultimo mese, altri due ragazzi hanno rischiato di perdere la vita.