Al coordinatore regionale di Forza Italia quella scelta evidentemente non è piaciuta. Musumeci andrà a Pontida da Salvini e Gianfranco Micciché non nasconde il proprio dissenso, usando i social network e aprendo un altro possibile 'caso' nella già complicata maggioranza a sostegno del governo regionale. Ecco il post di Micciché pubblicato su Facebook e rilanciato su twitter:Preferisco un Nello Musumeci che parla di #Sud al tavolo col ministro Lezzi, piuttosto che quello in piedi che applaude Matteo Salvini sul prato di #Pontida.