Non ho mai dato una lettura dell'omicidio Agostino agli inquirenti. Non me ne sono occupato, ero a Roma da 4 anni quando lo hanno ucciso".

- "Non ho mai conosciuto l'agente Nino Agostino. Non sapevo che esistesse prima della sua efferata uccisione con la moglie". Lo dice all'ANSAcui ieri è stata perquisita l'abitazione, nell'ambito dell'inchiesta sull'uccisione del poliziotto a Villagrazia di Carini il 5 agosto 1989 insieme alla moglie Ida Castelluccio.Ho seguito la vicenda sulla stampa."L'agente della polizia di Stato Guido Paolilli - prosegue Contrada - abruzzese, è uno dei migliori poliziotti che abbia mai conosciuto, era agente della squadra mobile palermitana. Arrestava mafiosi, criminali. Negli ultimi tempi mi è stato vicino. Ha subito un grave lutto e mia moglie lo consolava". Paolilli era stato indagato per il depistaggio delle indagini sul delitto Agostino."Giovanni Aiello - racconta Contrada - era scomparso dalla mia memoria. Ho avuto migliaia di persone alle mie dipendenze negli anni in cui ho svolto incarichi di dirigente di polizia e al Sisde. Quelli che avevo più vicini li ricordo bene. Di lui avevo un vago ricordo come un poliziotto malvestito, sporco, con una ferita alla guancia. Aiello sarebbe stato alle mie dipendenze negli anni '70 - continua -. Dopo che il suo nome era venuto alla ribalta ho chiesto a un sottufficiale mio ex collega chi fosse. Lui mi ricordò che una volta incontrandolo gli dissi: il litigio col barbiere continua? Macché agente segreto. Nel luglio 2017 la procura di Reggio Calabria mi ha fatto perquisire due volte l'abitazione per cercare di scoprire qualcosa sui miei rapporti con Aiello. Non c'era nulla da scoprire". Aiello, che è morto nell'agosto 2017, era finito nell'inchiesta sull'omicidio Agostino ed era stato riconosciuto dal padre del poliziotto, Vincenzo, come una delle persone viste nella villetta di Villagrazia prima dell'omicidio. I magistrati reggini nel decreto di perquisizione avevano scritto che Contrada "è risultato essere la persona più strettamente legata ad Aiello nella Polizia di Stato". Fonte dell'informazione sarebbe "una persona pienamente attendibile che non si nomina per motivi di sicurezza". Contrada oggi ribatte: "E' una menzogna colossale".