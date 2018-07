Bandiere blu a Castel di Tusa, top delle spiagge

Ringrazio il vice sindaco Angelo Tudisca e il consigliere Pasquale Serruto per l'impegno profuso e per la scrupolosa dedizione finalizzata al raggiungimento del prestigioso riconoscimento".

La tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali, artistiche e culturali, costituisce presupposto imprescindibile per la crescita e lo sviluppo turistico del nostro territorio e dell'intera isola".

Tradizionale appuntamento a Castel di Tusa per issare le Bandiere Blu, l’ambito riconoscimento assegnato dalla Fee alle località turistiche balneari e ai litorali turistici d’eccellenza che anche per il 2018 e per il quarto anno consecutivo, riconferma la qualità al “top” delle spiagge “Lampare” e “Marina” di Castel di Tusa."Una riconferma che evidenzia l’impegno del comune di Tusa nel rispettare i criteri di qualità in termini di gestione ambientale, di servizi offerti e di sicurezza del territorio, secondo parametri internazionali che spaziano dalla qualità delle acque di balneazione, alla gestione ambientale dalla presenza di servizi e sicurezza sulle spiagge all’educazione e informazione ambientale - spiega il sindaco Luigi Miceli-."In questi anni di Bandiera blu si è rafforzata la consapevolezza di aver contribuito ad accrescere e a diffondere ulteriormente la gestione sostenibile del territorio e le buone pratiche ambientali portate avanti con assiduo zelo nell’azione ammnistrativa e nel fare conoscere ed apprezzare l’eccellenza del mare dell’ormai rinomato lido di Castel di Tusa. Tanti i servizi offerti gratuitamente, le docce gratuite, la raccolta differenziata in spiaggia, la sedia ed ai deambulatori per i disabili, la passerella per i non vedenti, la cartellonistica in due lingue, i bagnini, i defibrillatori, la creazione di uno spazio dedicato agli animali e ai non fumatori, il punto informativo. Tutto ciò - conclude la nota - innalza il crescente numero di turisti e il livello della qualità della vita anche dei residenti.