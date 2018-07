. Terminata come Dio volle la sessione di bilancio, l'Ars, che si è mangiata così sei mesi, è finalmente libera di pensare anche a qualcos'altro. Il parto è stato complicato, ha fatto emergere le lacerazioni interne al centrodestra, ha logorato i nervi nella coalizione, è costato dei sacrifici al governo che ha dovuto rinunciare a norme considerate dal presidente della Regione di primaria importanza come la chiusura dell'Esa, sgradita a Forza Italia. Alla fine, il collegato è diventato legge. Tra qualche “marchetta”, come l'ha definita il dem Cracolici, anche un principio di riforme. La più interessante certamente quella relativa agli istituti di mediocredito regionali, fortemente voluta dalla giunta.. E il governo deve fare la sua parte, cercando di sbloccare uno stallo che fin qui ha imbrigliato Sala d'Ercole.Costano tanto, rappresentano privilegi legati a un tempo perduto, e un loro ritocco avrebbe di certo un valore simbolico, oltre a liberare risorse - i grillini parlano di nove milioni - da destinare ad altro, possibilmente alla spesa produttiva. Di mezzo però ci sono i “diritti quesiti” che fin qui hanno reso ovunque velleitarie le battaglie anticasta su questo frontea un esponente di Fratelli d'Italia, che ha tre deputati, e a uno di Sicilia Futura, che ne ha la bellezza di due. Adesso, i deputati “semplici”, quelli senza una carica in più, sono rimasti in 16 su 70 nella camera grassa di Palazzo dei Normanni. Gli altri hanno tutti un compitino, ovviamente retribuito, in più: cinque assessori, un presidente della Regione, sette presidenti, quattordici vicepresidenti e sette segretari di commissione, nove capigruppo, undici deputati nel consiglio di presidenza.Dell'onere di fare buone leggi, anzitutto.trovando convergenze che assicurino all'Aula la possibilità di legiferare. I provvedimenti che attendono sono i più svariati, dai rifiuti alla formazione, c'è solo l'imbarazzo della scelta. I ddl presentati in questa legislatura sono centinaia, trattano i temi più svariati, dalla clownterapia al restauro dei campanili passando per classici come rifiuti, agricoltura, sostegno alle imprese. Chiusa l'eterna sessione di bilancio, è il momento per provarci. Senza più alibi.