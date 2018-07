PALERMO - Con l'accusa di tentato omicidio i carabinieri hanno arrestato a Palermo, Patrizia Iones, 50 anni. Al termine di una lite in una taverna della zona Uditore secondo i militari avrebbe inferto una coltellata al volto a una donna di 51 anni che è stata medicata a Villa Sofia. Tra le due donne c'erano state tensioni in passato e rivalità per i mariti.La vittima del tentato omicidio si è salvata perché è riuscita a schivare in tempo il colpo. E' stata giudicata guaribile in 10 giorni e non è in pericolo di vita. (ANSA).