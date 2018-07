"Questo è solo un punto di partenza". Fiammetta Borsellino, figlia del magistrato ucciso in via d'Amelio, aspettava le motivazioni della sentenza del processo quater come il momento decisivo per la ripresa di altri procedimenti. In primo luogo quello del Csm che ha aperto un fascicolo per valutare le posizioni dei magistrati della Procura di Caltanissetta che non fermarono i depistaggi. In varie occasioni Fiammetta Borsellino ha citato il procuratore del tempo Giovanni Tinebra, l'aggiunto Anna Maria Palma e i sostituti Carmelo Petralia e Nino Di Matteo.La sentenza dei giudici di Caltanissetta fa solo il nome di Tinebra, che tra l'altro è morto. "Ma è chiaro - dice Fiammetta Borsellino - che questi magistrati avevano compiti di controllo e di coordinamento delle indagini della polizia giudiziaria. E, come risulta dal processo, ci furono disattenzioni che non possono passare inosservate. Si tratta di distrazioni incomprensibili, visto che altri due magistrati, Ilda Boccassini e Roberto Saieva, avevano subito segnalato l'inattendibilità del falso pentito Vincenzo Scarantino".Per Lucia Borsellino su queste "distrazioni" va fatta subito chiarezza. Da alcuni mesi il Csm ha aperto un fascicolo che però, chiarisce, "è solo un fascicolo vuoto perché si aspettavano le motivazioni della corte d'assise di Caltanissetta". "Ora - aggiunge - le motivazioni ci sono. Mi aspetto quindi che il procedimento disciplinare vada avanti. Finora il Csm è stato purtroppo silente". (ANSA).