Il presidente della Regione siciliana oggi parteciperà al tradizionale raduno leghista a Pontida. Una scelta criticata dai suoi stessi alleati, Forza Italia, ma anche dalla sinistra. La critica dei Partigiani Dem passa da un fotomontaggio pubblicato sulla Pagina Facebook."Musumeci ha annunciato che andrà a Pontida da Salvini. Il governatore della Sicilia si troverà in mezzo a chi insulta la Sicilia ed i siciliani, a chi disprezza i giovani del Sud, a chi chi genera razzismo verso ogni forma di diversità e a chi resta indifferente verso i bambini che annegano in mare. Presidente Musumeci lei rappresenta la Sicilia ma vedendola in mezzo ai "Vichinghi vestiti di verde" ci viene da dire solo una cosa: VERGOGNA!".