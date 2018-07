PONTIDA (BERGAMO) - "Nord e Sud hanno vocazioni e interessi diversi ma senza il Nord il Sud è sempre più isolato e senza il Sud il Nord non va da nessuna parte": così ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci nel suo intervento dal palco di Pontida dove è intervenuto dopo la governatrice della valle d'Aosta Nicoletta Spelgatti e il presidente del Molise Nello Toma. "Il sistema Italia deve andare avanti. mentre noi ci dividiamo tra Nord e Sud - ha aggiunto - i padrini dell'Europa si dividono il continente". Secondo Musumeci, bisogna "trovare le ragioni che ci uniscono non quelle che ci dividono" ed è quello che "sta facendo Matteo Salvini"."Dicono che la Lega è razzista, dicono che Matteo Salvini è razzista, ma io sono salita su questo palco da palermitana e ho sentito il vostro calore, grazie!": sono le parole del ministro della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno sul palco di Pontida. "Ho pochissimi minuti per parlare con tutti voi - ha proseguito Bongiorno - e invece servirebbero molte ore per parlare con ciascuno di voi, perché sarebbe bello parlare con ciascuno di voi, per me non siete una folla ma donne e uomini da cui aspetto nel mio percorso aiuto, sostegno, tifo".Intanto, sullo sfondo uno striscione 'Secessione' è comparso sulla collina di Pontida sul lato opposto del palco della Lega. Sulla stessa collina, da sempre usata dai militanti per mandare messaggi verso il 'pratone', ci sono altri due striscioni: "Flat Tax subito' e 'Salvini liberaci dai clandestini'.