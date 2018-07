Il figlio 19enne di Simona Ventura e Stefano Bettarini, Niccolò, è stato ferito gravemente a coltellate stamani in via Alemagna, a Milano, nei pressi di una discoteca, probabilmente nell'ambito in una lite. L'episodio è accaduto poco dopo le 5. Il giovane è stato portato all'ospedale di Niguarda del capoluogo lombardo ed è in prognosi riservata. Bettarini sarebbe intervenuto per sedare una lite, finendo per avere la peggio.Stando alle prime informazioni, è stato raggiunto da svariate coltellate alla parte alta del corpo. Gli investigatori stanno raccogliendo le immagini delle telecamere per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Un amico ha raccontato: "Erano degli animali"."Per fortuna Niccolò è fuori pericolo. Stanotte è arrivata la telefonata che nessuna mamma vorrebbe mai ricevere", ha detto la conduttrice Tv Simona Ventura.