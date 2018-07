L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto "Lo sport nello zaino", promosso dalla Direzione didattica statale 'Francesco Orestano', in partnership con il Centro di Accoglienza Padre Nostro e il Circolo Acli 'Padre Pino Puglisi' e finanziato dal ministero dell'Istruzione.

manifestazione, inserita nelle iniziative in ricordo del XXV anniversario dell'omicidio di padre Pino Puglisi, hanno partecipato, tra gli altri, l'assessore regionale all'Istruzione, Roberto Lagalla, il consigliere comunale Mov 139 Sandro Terrani, in rappresentanza del sindaco Leoluca Orlando, e il presidente del Centro Accoglienza padre Nostro Maurizio Artale.

PALERMO Inaugurata la piscina che completa la dotazione delle attività ludico-sportive all'interno del Centro Polivalente Sportivo "Beato Giuseppe Puglisi e Padre Massimiliano Kolbe", in via San Ciro, a Palermo."Con l'inaugurazione della piscina saranno avviate le attività estive del Centro di Accoglienza Padre Nostro, attività ludiche ed educative nel rispetto delle regole e della condivisione, che si svolgeranno per l'intero mese di luglio", si legge in una nota.Protagonisti della manifestazione sono stati i bambini di Brancaccio, le loro famiglie, gli alunni e gli insegnati della Direzione didattica 'Francesco Orestano', "la cui energia rappresenta un vettore per la rigenerazione sociale del quartiere che rappresenta sempre più il luogo delle opportunità per i suoi abitanti e per la città". Alla