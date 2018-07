PALERMO - Nei prossimi giorni saranno ripartiti 111 milioni di euro ai Liberi consorzi e alle Città metropolitane. Il decreto è stato firmato dall’assessore regionale alle Autonomie locali e alla Funzione pubblica, Bernadette Grasso. Si tratta dell’importo previsto nel bilancio regionale e stanziato nell’ultima legge finanziaria.“Siamo consapevoli – afferma l’assessore Grasso - che le somme stanziate e ripartite agli enti, non coprono il contributo per il risanamento della finanza pubblica e rendono difficile lo svolgimento delle funzioni essenziali. Siamo però impegnati – conclude Grasso - in una trattativa con lo Stato affinché la Sicilia possa avere, come tutte le altre regioni d'Italia, in tempi ragionevoli, il finanziamento Nazionale”.