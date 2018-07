PALERMO - L'assessore regionale al Territorio e Ambiente,, ha incontrato questa mattina, con il dirigente generale del Corpo forestale,e al referente esperto per l'ufficio di gabinetto,, i responsabili delle sigle sindacali del comparto Foreste per avviare un confronto sul disegno di legge di riordino del settore. "Il collegato alla Finanziaria - ha detto l'assessore - ha abrogato la norma del 2015 che bloccava il turn over per il personale del Corpo forestale della Regione siciliana. Si tratta di una norma importantissima che rappresentache dia slancio a un settore strategico per la tutela, il controllo, lo sviluppo e la valorizzazione del territorio regionale, attraverso la previsione di nuove assunzioni di agenti in divisa".Il tavolo tecnico, cui hanno preso parte, è chiamato a formulare, nel breve termine, proposte, che dopo essere state sottoposte al vaglio dell'assessore Cordaro e dei suoi collaboratori, costituiranno l'ossatura del disegno di legge di riordino da sottoporre alla commissione Ambiente per il confronto con le forze politiche presenti al Parlamento siciliano, "dalle quali - auspica l'assessore Cordaro - ci attendiamo un contributo decisivo per una proposta la più condivisa possibile". L'assessore Toto Cordaro ha rappresentato, infine, l'impegno del Governo regionale di prevedere - già nella prossima finanziaria che si auspica possa essere approvata entro dicembre 2018 - una dotazione economica per ricoprire i posti oggi vacanti di agente in divisa del Corpo Forestale.“Sosteniamo da tempo l'esigenza di rilanciare il Corpo forestale siciliano e apprezziamo il percorso che l'assessore Cordaro ha prospettato oggi all'incontro - dicono- perché, oltre ad aver analizzato le criticità che penalizzano da anni il settore, è stata sottolineata l'importanza del Corpo forestale e la volontà di rilanciarlo". L’idea è quella di costruire un disegno di legge di riforma che possa consentire al Corpo forestale della Regione di continuare ad esercitare le proprie importantissime competenze, oltre ad aggiungere nuovi compiti e nuove funzioni, reclutando anche nuovo personale attraverso l’indizione di pubblici concorsi, per i quali il governo si impegnerà ad individuare le risorse necessarie nella prossima legge di bilancio.perché le emergenze che i colleghi del Corpo forestale sono chiamati ad affrontare quotidianamente sono tante e difficili, soprattutto in alcune province dove le carenze di organico sono maggiori. Necessario a tal proposito - concludono i sindacalisti - un confronto serio con le organizzazioni sindacali che si concluderà nelle commissioni di merito dell’Assemblea regionale siciliana, dove auspichiamo un’ampia condivisione dei gruppi parlamentari".