Un’attesa intollerabile, ingiusta - ha scritto in un post su Facebook -.

Dalla Regione ci fanno sapere che è colpa della Burocrazia: prima si è dovuta attendere l’approvazione della finanziaria, poi che le Asp aprissero un conto corrente dedicato presso la Banca d’Italia. Finalmente le Asp, dal 21 giugno, hanno in cassa le somme, ma al primo luglio, ancora nessuna segnalazione di qualcuno che abbia ricevuto i soldi sul conto". "

Oltre ad un ritardo insopportabile e ingiusto - conclude Faraone - si assiste ad un caos nella gestione della disabilità che non può essere normale in una società civile. La pazienza è finita".

L'assessore regionale alla Salute,, con una nota inviata oggi tramite posta elettronica, richiama le nove Asp dell'Isola. "Le aziende sanitarie provinciali eroghino con urgenza i fondi destinati ai disabili gravissimi per il 2018. Dal 21 giugno i fondi relativi al primo quadrimestre di quest'anno sono stati accreditati nei conti correnti delle Aziende presso Banca d'Italia costituisce dunque una priorità che le aziende stesse agiscano ora nel minor tempo possibile per provvedere ai bisogni dei malati ed erogare le risorse relative a tutti coloro che sono legittimi beneficiari dell' assegno di cura".Un appello al presidente della Regioneaffinché "intervenga e si faccia garante con urgenza per mettere ordine all'applicazione della legge 545 e per procedere immediatamente al pagamento di tutte le somme dovute ai disabili siciliani e alle loro famiglie" era stato lanciato questa mattina dal senatore del Pd,