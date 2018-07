in Inghilterra, quando sulla spiaggia di Norfolk un castello gonfiabile è esploso all’improvviso, scaraventando per aria una bambina di 4 anni, morta, una volta in ospedale, per arresto cardiaco.sono stati molti i testimoni che, ritrovandosi nella località balneare dell’Inghilterra orientale, hanno assistito alla scena. Sono prontamente intervenuti i paramedici che hanno subito trasportato la piccola in ospedale, dove però è deceduta per arresto cardiaco poco dopo. Si suppone la struttura sia esplosa a causa del caldo, ma un’inchiesta condotta dalle autorità locali chiarirà del tutto le dinamiche dell’accaduto.