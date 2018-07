Il sottufficiale, che oggi compie sessant'anni, va in pensione dopo 41 anni di servizio, gli ultimi 12 dei quali nell'isola delle Pelagie. Punto di riferimento per le autorità locali e la collettività, il luogotenente De Tommaso in questi anni ha dimostrato straordinarie doti umane e professionali. Brillante è stata, infatti, la sua gestione del fenomeno migratorio a Lampedusa, già a partire dal 2011, quando affluivano giornalmente a migliaia e l'isola era investita da una gravissima emergenza umanitaria. In questi ultimi mesi, poi, nonostante l'imminente collocamento in congedo, ha capeggiato personalmente numerosi servizi notturni, che gli hanno consentito, insieme ai suoi militari, arrestare 12 persone per furto in abitazione.(ANSA).