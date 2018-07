è in corso da parte di personale del comando provinciale dei carabinieri di Caltanissetta, collaborato da unità speciali dell'Arma dei Carabinieri. Militari stanno eseguendo un provvedimento del gip emesso su richiesta della Dda della locale Procura, a carico di numerose persone indagate, a vario titolo, per associazione mafiosa, omicidi, estorsioni, produzione di droghe.Il provvedimento cautelare colpisce gli appartenenti alla famiglia mafiosa di Riesi, articolazione dell'omonimo mandamento di Cosa nostra. Le indagini, condotte dal Nucleo investigativo del Reparto Operativo con la collaborazione della stazione di Riesi, coordinate dalla Procura di Caltanissetta e durate più di due anni, hanno permesso di far luce su recenti episodi di produzione e traffico di sostanze stupefacenti, estorsioni e su mandanti e esecutori di numerosi omicidi o tentati omicidi avvenuti a partire dai primi anni Novanta. I provvedimenti sono in corso di esecuzione a Caltanissetta, Monza, Ascoli Piceno in collaborazione con i rispettivi comandi provinciali dei carabinieri e in alcuni penitenziari nazionali. Sull'operazione è stata annunciata una conferenza stampa alle 11 nel Palazzo di Giustizia di Caltanissetta.(ANSA).