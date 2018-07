Che cosa farà? Come si comporterà? Come se la caverà, guizzando, tra il sole benevolo della Trinacria e le brume corrucciate del dio Po?

Magari, nel cannolo, ci metterà la polenta invece della ricotta per tentare un azzardato sincretismo culturale, ideologico e gastromonico. Infine, sbotterà: “schifiu!”.

E tiferà Catania o Palermo, però, di nascosto, come in un grande film sui migranti con Nino Manfredi, quando il suddetto, che si fingeva svizzero, veniva tradito giustappunto dall'esultanza per un gol di Capello.

Magari, dopo avere provato di tutto e di più, avvilito dallo sfinimento, si sarà gettato pure lui tra le braccia forzute del nordista Matteo, per cercare un ricovero alla sofferenza. Magari era pure lui di sinistra e non ha resistito.

Dunque, che male c'è a scherzare un po', colleghi teorici di sicilianità, travolti da un'insolita passione lumbard? Ma ci si abitua a tutto, per passione, per vendetta o per necessità. Perfino ai cannoli con la polenta.