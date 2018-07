PALERMO - La cocaina importata dalla Spagna ventina smerciata nei locali della movida di Marsala e Trapani. Il giudice per l’udienza preliminare Marcella Ferrara ha condannato sette imputati, tutti arrestati un anno fa nel Blitz antidorga del Nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza di Palermo tra Marsala, Isola delle Femmine e Frascati, in provincia di Roma.L’inchiesta, coordinata dal procuratore Francesco Lo Voi e dai sostituti Calogero Ferrara e Claudio Camilleri, portò al sequestro di oltre sei chili di cocaina.Le indagini, eseguite tra il 2014 e il 2015, hanno permesso di scoprire "un'associazione a delinquere” capeggiata da Pietro Maniscalco (condannato a 18 anni) in collaborazione con Vito Chirco (10 anni), che si sarebbe avvalsa principalmente dei fornitori spagnoli Gerardo Olarte Alonso (16 anni) e Santiago Rodriguez Gonzalez (12 anni) quest’ultimo ex appartenente alla Guardia Civil. Questi ultimi, secondo gli investigatori, curavano l'arrivo in Italia della droga.Rodriguez si sarebbe occupato del trasporto della cocaina, a bordo di auto appositamente adattate, sbarcando con il traghetto presso il porto di Palermo. Alonso, invece, precedeva il complice in aereo, per verificare che agli arrivi presso il porto del capoluogo non vi fossero dispositivi di controllo ulteriori rispetto a quelli ordinariamente attuati dalle forze di polizia.Dalle indagini dei finanzieri, inoltre, emersero i ruoli di altri tre imputati tutti condannati: Vincenzo Crimi (8 anni), Antonello Cola (6 anni) e Marisa Spatola (8 anni e 9 mesi), moglie di Maniscalco.