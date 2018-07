AGRIGENTO - La Valle dei templi di Agrigento dal 7 luglio in poi sarà visitabile ogni giorno e all'alba al tempio della Concordia ci saranno le letture di Sebastiano Lo Monaco, tratte dall'Iliade e l'Odissea, dal 14 luglio. Ogni notte il pubblico potrà passeggiare per la Valle, guidati dalla luce delle lucciole, e per gli audaci c'è la discesa con casco protettivo e lanterna lungo gli Ipogei della Valle paleocristiana, attraverso le catacombe bizantine, per finire con l'aperitivo al tramonto.L'estate agrigentina è stata presentata stamane al Museo Salinas e prevede la collaborazione di Coopculture, che cura i servizi del polo archeologico. Presenti l'assessore Sebastiano Tusa, Giuseppe Parello, il direttore della Valle che ha annunciato che sono vicini al milione di visitatori per il 2018. Il 26 al Tempio di Giunone è attesa Elisabetta Pozzi con una rivisitazione del mito di "Cassandra". Il cartellone, firmato da Marco Savatteri, prevede anche "Luna pazza" con Gaetano Aronica, il 3 agosto, e ancora il 12, 20 e 27 luglio alla Casa Museo di Pirandello "Frammenti di luna", quando molti dei personaggi pirandelliani renderanno speciale la visita alla casa natale del drammaturgo. Tra gli appuntamenti anche Giusi Cataldo, i fratelli Mancuso e l'orchestra multietnica di Dario Brunori che accompagnerà le letture di Amanda Sandrelli.(ANSA).