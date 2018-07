presidente della partecipata del comune di Palermo, che si occupa di gestire autobus e tram, ha gettato la spugna e ha comunicato ieri la decisone di lasciare la poltrona di presidente. Una mossa attesa da molti non solo per le difficilissime condizioni dell'azienda, ma soprattutto per le continue voci di una imminente sostituzione dell'intero consiglio di amministrazione.anche se i giochi sembrano fatti: la presidenza toccherà a una personalità indicata da Sicilia Futura. Oggi i maggiorenti palermitani del partito si incontreranno per ufficializzare il nome, ma secondo indiscrezioni si tratterebbe dell'ex consigliere della Ottava circoscrizione Domenico Macchiarella.ha incassato il nuovo contratto di servizio, ma ha anche dovuto gestire il tram e la Ztl (con 30 milioni mai arrivati) a fronte di continui tagli ai trasferimenti. Una situazione che è arrivata al limite con la direttiva del sindaco Orlando, che impone lo stralcio di 29 milioni di euro dai bilanci e che rischia di mettere in ginocchio la società. Proprio ieri il sindaco ha nominato alla Rap Giuseppe Norata, in quota Pd. Adesso toccherà all'Amat cambiare vertice, oltre ad Amg che andrà a Sinistra Comune.