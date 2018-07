L’indicazione è venuta fuori oggi nel corso di un incontro tra i maggiorenti palermitani del partito e l’amministrazione comunale, rappresentata dal vicesindaco Sergio Marino e da Fabio Giambrone. “Si stanno facendo tutti i passaggi necessari, come la verifica dei titoli – dice a Livesicilia il deputato regionale di Sicilia Futura Edy Tamajo – Pensiamo che Domenico Macchiarella sia una persona capace, seria e intelligente che potrà dare una mano a un’azienda che va verso il baratro”., ha aderito a Sicilia Futura. “Ci stiamo accollando una grande responsabilità nei confronti dell’azienda e del Comune, non è certo una spartizione di potere – dice ancora Tamajo - Sempre in quest’ottica abbiamo anche fornito alcuni nomi per i consigli di amministrazione delle altre aziende, ma è tutto ancora in corso”.. L’Amat del resto naviga in acque molto agitate: la direttiva del sindaco le impone di stralciare 29 milioni di euro dai bilanci, mentre sono in progettazione le nuove linee di tram. Una scelta, quella di affidare l’azienda di via Roccazzo a Sicilia Futura, basata anche sulla presenza in commissione Trasporti all’Ars proprio di Tamajo: “Supporteremo l’azione dell’amministrazione nell’interesse della città”.ossia Leopoldo Piampiano. Non è un periodo facile per Palermo, serve gente motivata e umile che si assuma delle responsabilità”.