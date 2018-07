livello internazionale le grandi manifestazioni siciliane che si svolgeranno nel 2019, e Castelbuono

Jazz Festival sarà tra queste. Il sindaco Cicero ha chiesto all’assessore di intervenire soprattutto presso le compagnie aeree perché è inaudito che i voli per e dalla Sicilia costino più di un volo per New York. Angelo Butera ha sottolineato che finalmente in assessorato si respira una nuova linea rivolta più alla qualità non solo per Castelbuono Jazz Festival ma anche per tutte le altre grandi manifestazioni che in questi ultimi anni sono state penalizzate.

presso la sala Borsellino dell’assessorato regionale al Turismo. Presenti l’assessore regionale Sandro Pappalardo, il sindaco di Castelbuono Mario Cicero, il direttore creativo Angelo Butera e l’assessore al turismo del Comune di Castelbuono Dario Guarcello. Il Festival, che si svolgerà dal 14 al 21 agosto, contempla oltre agli appuntamenti musicali una serie di eventi a corredo con dibattiti, recital e degustazioni. Tra i musicisti in cartellone Daria Biancardi, Giuseppe Milici, James Senese e Lucy Garsia. L’assessore Pappalardo ha evidenziato che Castelbuono Jazz Festival è una delle manifestazioni siciliane più importanti sia per storia che per qualità e soprattutto perché ha saputo, in tutti questi anni, contribuire moltissimo all’incremento turistico della cittadina madonita. L’assessore ha proseguito dicendo che già da settembre 2018 il suo dipartimento promuoverà a