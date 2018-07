Talmente preziosi, nel caso del diamante, da fare girare la testa.

aveva in corso delle trattative. Ieri in casa dell'uomo è stato trovato un apparecchio per misurare la grandezza dei diamanti. “... ha detto che per il momento la pietra si trova a Zurigo...”, diceva un interlocutore del macedone che poco prima gli aveva chiesto “cosa ne pensi tu, conclude l'affare quell'amico tuo o no ?”. “Per quella pietra di 50 carati che mi hai mandato… devi sapere che non sono interessati... per quella mi ha scritto 11 (undici) milioni ... ”: un primo tentativo di piazzare la gemma era andato a vuoto.