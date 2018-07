POZZALLO (RAGUSA) - Quattordici migranti, soccorsi su un barchino in difficoltà al largo della Libia da nave Diciotti della Guardia Costiera, sbarcheranno a Pozzallo. L'approdo nel porto del Ragusano è previsto per le 15. Alcune della persone salvate ieri sono state trasferite a Lampedusa per motivi medici. A terra, conferma il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, sono stati allertati i servizi di accoglienza. (ANSA).