L'incidente avvenuto sulla laterale della circonvallazione non gli ha lasciato scampo: si trovava a bordo di una Kawasaki che aveva acquistato da poco quando ha perso il controllo ed è uscito fuori strada. L'impatto si è rivelato violentissimo e il giovane ha riportato ferite che hanno reso inutile qualunque intervento."Abbiamo voluto salutarlo così - spiega Marcello - perché fino all'ultimo il nostro Alessandro ha amato il mondo delle due ruote. Gli sarebbe piaciuto così, tra questi suoni, gli applausi e le lacrime".: "Non riusciamo ancora ad accettare la realtà - dice Stefania - e la possibilità che l'incidente possa essere stato provocato dalla strada dissestata ci fa impazzire. Bisogna far chiarezza. Nulla ce lo restituirà, ma non si può rischiare la vita per un tombino sprofondato".Le indagini sull'incidente sono attualmente in corso. A svolgerle, coordinata dalla procura, è la sezione Infortunistica della polizia municipale. Alessandro Salamone è la quattordicesima vittima della strada nel giro di un mese in Sicilia, una escalation tragica in cui ad avere la peggio sono soprattutto i giovani con età compresa tra i 18 e i 32 anni.