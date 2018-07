. I tecnici sono al lavoro per installare le apparecchiature che sono all’altezza del ponte di Bonagia, sia in direzione Trapani che in direzione Catania: al momento è ancora in corso il collaudo e quindi, per ora, niente multe.sarebbero dovuti essere montati a ridosso del Ponte Corleone. La Polizia municipale ha invece puntato sul tratto più basso della circonvallazione, verso Messina, rimasto finora scoperto dagli occhi elettronici fissi che sono invece già presenti in altri tre punti di viale Regione, su entrambe le carreggiate.