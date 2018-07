. Nelle ultime ore l'allarme è stato lanciato da un istituto di credito che si trova in corso Vittorio Emanuele: anche qui gli agenti hanno sequestrato l'apparecchiatura precedentemente collocata per la clonazione delle carte di credito.Gli interventi delle scorse settimane hanno riguardato gelaterie, call center, internet point e alberghi. Sette, in tutto, gli skimmer sequestrati durante le indagini condotte dal commissariato Oreto-Stazione, alla guida di una vera e propria task force per scovare gli sportelli manomessi nelle zone maggiormente frequentate dai turisti.. Un appartamento in cui era stata creata una sorta di base operativa della truffa. La polizia, che ha perquisito l'abitazione, ha infatti trovato decine di sim, mini telecamere, quasi tremila euro in contanti, computer e una mappa di Palermo in cui erano stati evidenziati i punti "strategici".Sul retro della maschera, opportunamente rimossa, si trovava un circuito elettronico auto alimentato che conteneva una memory card ed una micro telecamera con relativo circuito di acquisizione immagini, utilizzata al fine di riprendere l’ignaro utente. Infine, completava la manomissione, l’installazione di un ulteriore dispositivo elettronico di colore verde, perfettamente incastrato nella zona d’inserimento del bancomat, che riprendeva la forma della fenditura che serve per l’inserimento della carta e che, verosimilmente, riusciva a leggere e memorizzare i dati delle carte bancomat inserite". I due cyber-criminali sono stati denunciati, ma resta da accertare la quantità di dati acquisiti.