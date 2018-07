Il partito di Matteo Salvini supera così gli alleati di governo e si posiziona in testa nelle intenzioni di voto, come

La Lega cresce e supera il Movimento cinque stelle. Lo certifica un sondaggio di SWG per "La7".Nello specificoora raggiungerebbe il, con una crescita costante di settimana in settimana . Di contro ilpasserebbe dal 30,9% rilevato sempre da Swg il 5 giugno scorso al. Il tracollo alle elezioni amministrative pare stia pesando anche sul: i dem continuano a franare e stazionerebbero oggi poco sotto ilperdendo mezzo punto rispetto a un mese fa. Situazione analoga in, che era data all'inizio del mese di giugno all'8,8%, ma che ora si fermerebbe appena all'. Piccoli segnali di ripresa perstimato attualmente al, con un +0,6%. Risale lentamente anche la sinistra di, che dal 2,2% arriverebbe alIn pratica, se si tornasse al voto oggi, con gli stessi schieramenti del 4 marzo, il(Lega, Forza Italia, Fdi, Centristi) otterrebbe il, in crescita di quasi 3 punti, rispetto a un mese fa., si confermerebbe in seconda posizione, in sensibile discesa, mentre il(Pd, +Europa, Insieme, Civica Popolare) sarebbe, in lieve calo, intorno al. Clamorosamente, per una manciata di voti, la listaresterebbee quindi fuori dal Parlamento.