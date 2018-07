PALERMO - L'assessore regionale del Territorio e Ambiente Toto Cordaro ha firmato la circolare che attribuisce ai comuni siciliani le risorse necessarie per procedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati sulle coste e restituire ai cittadini e ai turisti la piena fruizione e godibilità dei litorali. Si dà così attuazione all'art. 13 della legge finanziaria n. 8 del 2018, voluto dallo stesso assessore Cordaro, con cui la Regione, per agevolare gli enti locali in crisi finanziaria, ha istituito un apposito capitolo di spesa per far fronte agli oneri derivanti dalla rimozione dei rifiuti abbandonati sul demanio marittimo.I Comuni dovranno adesso attivarsi per verificare la presenza di rifiuti abbandonati nelle fasce costiere dei territori di propria competenza e richiedere alla Regione l'assegnazione delle somme necessarie a rimuoverli, precisandone anche la natura e l'eventuale pericolosità, così da definire una priorità degli interventi. "Abbiamo a cuore la salvaguardia delle coste siciliane e faremo ciò che è necessario per restituire fruibilità e decoro alle aree demaniali" dice l'assessore del Territorio e Ambiente Toto Cordaro.(ANSA).