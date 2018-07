Un operaio di 51 anni è morto annegato nel sottopassaggio della ferrovia Canavesana tra Feletto e Rivarolo. L'uomo, Guido Zabena stava tornando a casa e n

ell'imboccare il sottopasso, l'uomo non si sarebbe accorto dell'effettiva altezza dell'acqua, finendo bloccato nel punto più basso senza possibilità di tornare indietro o aprire le portiere. La vettura ha poi cominciato ad imbarcare acqua, non lasciando scampo all'operaio, che è riuscito a chiamare i soccorsi e ad attirare l'attenzioni di alcuni passanti, ma è morto prima che lo raggiungessero.

C'è una vittima per il violento temporale che si è abbattuto la notte scorsa sul Torinese."Nessuno viene a soccorrermi, ho paura di morire qui", ha detto alla madre, Mariastella, 71 anni. "Mi ha telefonato col cellulare, l'acqua che entrava in auto e lui che non riusciva ad aprire il finestrino. Mi ha detto che aveva paura di morire...".