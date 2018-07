È deceduta nella notte nell'ospedale civile di Chieti una donna di 40 anni di Vasto che ieri sera è rimasta coinvolta in un incidente stradale sulla Statale 16 Adriatica in località Pagliarelli. La vittima, Cinzia Verna, viaggiava a bordo di una Fiat Panda e si stava recando al lavoro alla Sevel quando avrebbe perso il controllo del mezzo andando a fermare la sua corsa contro il guardrail, che si è conficcato sul lato guida, attraversando tutto l'abitacolo.Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto che hanno estratto la donna subito apparsa in gravi condizioni. Le prime cure sono state assicurate dai sanitari del 118 dell'ospedale di Vasto. Per regolare il traffico e i rilievi di legge hanno operato gli agenti della Polizia Stradale. La donna lascia due figli. (Ansa)