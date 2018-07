- "Chiederemo alla Corte europea se è giusto tartassare un uomo con sequestri e intercettazioni. Lasciamo in pace un uomo di 87 anni". A parlare è l'avvocato. L'uomo a cui fa riferimento è. Il 29 giugno scorso la Procura Generale di Palermo ha disposto una perquisizione a casa dell'ex numero due del Sisde. Il provvedimento è stato disposto nell'ambito dell'inchiesta, ucciso assieme alla moglie a Villagrazia di Carini, nel 1989. La Procura generale ha avocato l'inchiesta sul delitto.. "Sapete di cosa parlava? Delle carte - spiega Giordano - tolte dalla stanza da sistemare per ospitare la badante che deve occuparsi della moglie ammalata".. La mia patria. Non so manco cosa devo dire all'avvocato. Non sono sospettato, indiziato, indagato, imputato di qualcosa. È umano che un anziano debba continuare a combattere? Solo una mente malata, col tarlo della politica, - aggiunge Contrada - può pensare che io non abbia lavorato per il bene del mio Paese. A casa mia abitiamo Io, 87 anni, invalido civile, mia moglie della stessa età, gravemente malata al cuore e ai polmoni. Ho dovuto fare cose indicibili per non farle capire cosa stesse avvenendo visto che una volta precedente aveva avuto una crisi. Le ho dovuto inventare delle frottole. Ho servito il paese, solo encomi, e ho fatto 8 anni di carcere".. "Tutto materiale che poteva essere tranquillamente cercato negli uffici della polizia e al Palazzo palazzo di giustizia".Chi sono le menti a cui si riferisce Contrada? "Quando ho visto iad un convegno sotto la bandiera con la falce e il martello ho capito che eravamo su posizioni contrapposte". Secondo l'avvocato Giordano, la nuova perquisizione nasce perché "evidentemente qualcuno non ha digerito la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di un anno fa che ha scagionato Contrada dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa". Chi sono? Di Matteo, Ingroia che hanno fatto dichiarazioni senza conoscere le motivazioni e la procura generale".