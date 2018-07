. Fece sorridere quello in cui qualche giorno fa si chiedeva "voi da che parte state?", invitando a scegliere sul tema dei vitalizi tra la posizione del presidente della Camera Roberto Fico e quella della "casta". Vinse la casta, il post fu rimosso, i giornali ci scherzarono un po' su. Non paghi dell'esperienza nazionale, i grillini di Sicilia ci hanno riprovato, sulla pagina Facebook del Movimento 5 Stelle isolano, proponendo un quesito analogo, stavolta sul taglio dei vitalizi dell'Ars. "Noi del Movimento 5 Stelle vogliamo tagliare questo privilegio ingiusto anche qui alla Regione siciliana. Ma siamo gli unici - si legge nel post -. Perfino Micicchè ha avuto il coraggio di dichiarare che senza morirebbe di fame. Voi da che parte state?". Segue foto di Cancelleri esultante e di Miccichè ammiccante. I risultati? Quando mancano ancora sei giorni, Miccichè è in testa con percentuali bulgare, settanta per cento contro trenta. Le faccine sghignazzanti dei commentatori sono più di 220. E ora resta solo da capire quanti giorni resisterà il post prima di finire cancellato come quello nazionale.