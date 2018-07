Ebbene sì, la febbre in riva allo Stretto per il neo sindaco non si placa e così, De Luca, diventa ispirazione per il pay-off diuna nota multinazionale del fast food che si inventa il panino con il quale “Mi Scateno”, un hamburger di pesce.

MESSINA - Messina sempre più ‘De Lucaland’: dopo l’impresa, diventata possibile, di vincere le elezioni in riva allo Stretto, abbattendo le corazzate centrodestra, centrosinistra e 5 Stelle; dopo la telefonata di “Papa Cruciani”, Cateno De Luca fa parlare di sé anche quando l’azione non parte direttamente da lui.