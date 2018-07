Sarebberole persone coinvolte nel tentato omicidio di, avvenuto durante la notte fra sabato e domenica scorsa, nella discoteca "Old Fashion" di Milano.Per l'agguato al diciannovenne, figlio della conduttrice Simona Ventura e dell'ex calciatore Stefano, il pm Elio Ramondini ha già disposto. Secondo le ricostruzioni, sarebbe stato proprio Caddeo, 29 anni, con precedenti penali per lesioni, a sferrare le otto coltellate ai danni di Bettarini jr. "Ti ho riconosciuto, sei il figlio di Bettarini, ti ammazziamo" avrebbe detto uno dei giovani arrestati, prima della violenza.E' lo stesso pubblico ministero ad avanzare l'idea che il gruppo degli aggressori fosse formato da ulteriori figure, alcune delle quali già state individuate dalla polizia.Sulle dinamiche della vicenda,: secondo le prime ricostruzioni degli agenti, l'obiettivo della gang non era Niccolò, bensì un ragazzo che era con lui, nella discoteca di Milano. Nessuna certezza neppure su come Caddeo abbia introdotto l'arma all'interno del locale. Testimoni raccontano di controlli serrati all'entrata, che mai avrebbero permesso a qualcuno di accedere armato alla pista.