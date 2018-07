a polizia municipale ha denunciato i gestori di quattro locali dell'Olivella per occupazione abusiva del suolo pubblico, un totale di 263 metri quadrati. In tutto, le multe elevate ammontano a quattromila euro.

In particolare, i controlli eseguiti la scorsa settimana dagli agenti del Caep, il nucleo specializzato nei controlli alle attività produttive, hanno riguardato cinque esercizi ubicati in piazza Olivella, due in via Patania ed una in via Ramondetti Fileti.

Ancora, dei due esercizi in via Patania, ad uno, oltre alla mancanza di certificazioni sanitarie è stata contestata una tenda solare non autorizzata e 24 metri quadrati occupati senza autorizzazioni, con tavoli e sedie.

Sempre in via Patania, al titolare dell'attività, gli agenti hanno contestato l'installazione senza autorizzazione di una insegna pubblicitaria e di una tenda solare. Inoltre è stato accertato il mancato possesso della certificazione sanitaria e l'occupazione abusiva con tavoli e sedie di 32 metri quadrati di suolo pubblico.

Infine, in via Ramondetti Fileti, gli agenti hanno riscontrato l'occupazione abusiva di 56 metri quadrati di suolo pubblico, una tenda solare installata senza il rilascio delle previste autorizzazioni e l'assenza di certificazioni sanitarie.