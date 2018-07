Le delibere, predisposte dal direttore del dipartimento Cure primarie dell’Asp, Osvaldo Cono Ernandez, riguardano tutti e sei i distretti sanitari della provincia, per una somma complessiva di oltre sei milioni di euro.

“Abbiamo liquidato praticamente in tempo reale – commenta Bavetta - le spettanze relative ai primi mesi di quest’anno, con i nostri uffici che ormai procedono nell’iter a regime, per l’applicazione di questa nuova normativa entrata in vigore lo scorso anno”.

I relativi mandati di pagamento saranno inviati in banca entro il 15 luglio.

Per un ultimo step relativo all’ultimo trimestre 2017 destinato a 42 disabili gravissimi del distretto sanitario di Trapani, il mandato di 183 mila euro, predisposto il 26 giugno scorso, è stato inviato in banca il 29, con valuta 3 luglio.

TRAPANI - Sono state firmate dal commissario dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, Giovanni Bavetta, le delibere relative all’autorizzazione, la liquidazione e il pagamento agli aventi diritto al beneficio economico per i soggetti disabili gravissimi, in applicazione della legge regionale 4 del 2017, relative al primo quadrimestre 2018.